Farioli n’est pas fidèle, Nice va tomber de haut

Nommé entraîneur de l’OGC Nice l’été dernier, Francesco Farioli prépare son départ un an plus tard. Pendant que le Gym tente d’arracher une qualification européenne dans le sprint final en Ligue 1, son coach italien discute secrètement avec l’Ajax Amsterdam pour remplacer John van't Schip.

Pour sa première saison sur le banc de l’OGC Nice, Francesco Farioli ne fait pas l’unanimité. Sa philosophie de jeu si particulière, avec cette manière d’attirer le pressing adverse avec des passes dans son propre camp, a souvent agacé les supporters niçois. D’autant que les résultats ont été nettement moins satisfaisants pendant la deuxième partie d’exercice. L’entraîneur italien pourrait tout de même remplir l’objectif fixé en début de saison, à savoir une qualification pour une compétition européenne.

Farioli discute avec l'Ajax

La direction azuréenne devrait donc envisager de poursuivre leur collaboration la saison prochaine. Sauf que Francesco Farioli a apparemment d’autres plans pour son avenir à court terme. On parle d’un intérêt de l’Ajax Amsterdam depuis quelques semaines. Et selon les informations de Voetbal International, le club néerlandais a entamé de sérieuses discussions avec sa cible. Le pensionnaire d’Eredivisie, qui n’est pas parvenu à un accord avec sa priorité Graham Potter, se tourne désormais vers Francesco Farioli qui a récemment rencontré le directeur général Alex Kroes et le directeur du football Marijn Beuker.

Les deux dirigeants ont pris la peine de se déplacer en France. Ce qui prouve bien la détermination de l’Ajax Amsterdam sur cette piste. Pas sûr que l’OGC Nice apprécie l’infidélité de son entraîneur en plein sprint final en Ligue 1. Pour rappel, les Aiglons, provisoirement cinquièmes avec un match en retard, peuvent toujours espérer une qualification en Ligue des Champions. Il n’empêche que leur coach de 35 ans, et sous contrat jusqu’en 2025, a déjà la tête ailleurs puisque la source parle d’un intérêt réciproque.