Farioli out, Nice a son successeur en magasin

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

L’intersaison promet d’être agité à Nice, où le directeur sportif Florent Ghisolfi ainsi que l’entraîneur Francesco Farioli sont plus proches que jamais de la sortie. L’entraîneur italien a trouvé un accord avec l’Ajax Amsterdam et son successeur pourrait être Didier Digard.

Entraîneur de l’OGC Nice de janvier à juin 2023, Didier Digard pourrait reprendre du service sur la Côte d’Azur. A en croire les informations de L’Equipe, l’actuel entraîneur du groupe « Elite » du Gym a de nombreux partisans en interne. Pour rappel, Nice s’apprête à vivre de gros bouleversements lors du prochain mercato. Un an seulement après son arrivée en provenance de Lens, le directeur sportif Florent Ghisolfi est sur le départ. Le dirigeant estime que les promesses qui lui ont été faites à son arrivée n’ont pas été tenues, et le rachat de Manchester United par Ineos ne va rien arranger puisque Jim Ratcliffe a prévu de réduire la voilure en ce qui concerne les investissements à l’OGC Nice.

Nice : Francesco Farioli à l’Ajax, accord annoncé ! https://t.co/mobTA9rPoc — Foot01.com (@Foot01_com) May 14, 2024

Ghisolfi a de fortes chances de partir et pourrait rebondir à l’AS Roma. Il est probable qu'il soit rapidement imité par Francesco Farioli, qui dispose déjà d’un accord pour un contrat de trois ans à l’Ajax Amsterdam. Si le départ du coach italien venait à se confirmer, le board niçois pourrait donc miser sur Didier Digard, qui avait plutôt réussi son intérim en 2023 avec une moyenne de points proche de 2 points par match. D’autres pistes existent dont celle menant à Franck Haise, mais le coach lensois a de plus en plus de chances de rester chez les Sang et Or. Le nom d’Habib Beye, par ailleurs cité du côté de Reims, a lui aussi été suggéré aux dirigeants azuréens.