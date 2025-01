EL ‍: Triste fin pour Nice en Suède

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

7e journée de l’Europa League :

Boras Arena.

Elfsborg - Nice : 1-0.

But : Henriksson (62e) pour Elfsborg.

Suite à une première partie de saison plus que difficile en Europa League avec zéro victoire au compteur, Nice était déjà presque condamné. Et c’est désormais officiellement le cas après cette énième défaite européenne, sur la pelouse d’Elfsborg à cause d’un but d’Henriksson à l’heure de jeu.

Défait en Suède par le plus petit écart, le Gym quitte l'@EuropaLeague. #ifeogcn pic.twitter.com/qZClwGCN3R — OGC Nice (@ogcnice) January 23, 2025

Avec seulement deux points après sept journées, les Aiglons de Frank Haise sont avant-derniers à sept longueurs des places de barragistes à une journée de la fin. Ce qui signifie donc que l’OGCN est d’ores et déjà éliminé de toutes les Coupes d’Europe. Nice cherchera à sauver l’honneur à l’Allianz Riviera contre Bodo Glimt la semaine prochaine.