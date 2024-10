Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Le parcours de Nice en Europa League frôle pour l’instant la catastrophe avec un match nul contre la Real Sociedad, une lourde giffle face à la Lazio et la défaite de jeudi soir contre la modeste équipe de Ferencvaros.

Cette saison, les clubs français nous régalent quasiment tous en coupe d’Europe. Ce n’est en revanche pas le cas de l’OGC Nice, qui n’a toujours pas gagné et qui a glissé à la 32e place du classement en Europa League après sa défaite sur la pelouse de Ferencvaros jeudi soir (1-0). La prestation des Aiglons n’a pas vraiment de quoi rassurer et on ne peut pas dire que les Hongrois ont volé leur victoire. La défaite à Ferencvaros et le parcours global de Nice depuis le début de la saison ont provoqué la furie de Daniel Riolo, très exigeant avec les clubs français en coupe d’Europe et qui est sidéré par les prestations niçoises dans cette C3.

Daniel Riolo allume Nice

« Vraiment, une équipe un peu meilleure que Ferencvaros et ils reprennent la même qu’à Rome. Aller en coupe d'Europe pour se comporter de cette façon, je ne comprends pas » peste l’éditorialiste de l’After Foot, avant de poursuivre. « Il n’y a pas d’équipe en fait, il n’y a pas d’équipe et les mecs ne jouent pas ensemble. On ne comprend rien du tout au fil conducteur. Je me souviens avoir déjà dit que cette équipe de Nice je ne la comprenais pas et que je m’y intéresserais quand il y aura un motif d’intérêt. Et évidemment, ça n’a pas loupé » a poursuivi Daniel Riolo, puis de conclure.

« Moi si je suis Franck Haise je pète un câble et je dis: 'les gars, vous êtes capables de faire ça, vous avez fait ce match-là (contre le PSG) et à côté vous ne faites rien de bon'. Rien de bon ! » s’est emporté le journaliste, qui attend beaucoup plus de Nice sur la scène européenne, mais pas uniquement. En championnat aussi, l’équipe de Franck Haise a marqué le pas puisque les Aiglons restent sur six matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues.