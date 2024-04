L1 ‍: Farioli, un an à Nice et direction l’AC Milan ‍?

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

A l’instar de Liverpool ou encore du Bayern Munich, l’AC Milan est également en quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Stefano Pioli. Contre toute attente, le nom de Francesco Farioli (Nice) est évoqué.

Une saison à Nice et puis s’en va ? L’avenir de Francesco Farioli est incertain car à la surprise générale, son nom revient ce mercredi dans l’actualité… de l’AC Milan. Pour rappel, le club lombard cherche activement un successeur à Stefano Pioli, lequel va quitter les rouge et noir à la fin de la saison. Pour lui succéder, plusieurs pistes sont évoquées dont celles menants à Roberto de Zerbi (Brighton) ou encore à Julen Lopetegui (libre). Mais selon les informations du Corriere della Serra, un nom revient également pour prendre la succession de Stefano Pioli à l’AC Milan, celui du jeune entraîneur italien de Nice, Francesco Farioli.

Auteur d’un début de saison en boulet de canon avec le Gym, longtemps dauphin du PSG lors de la première partie de saison, le coach italien a une très belle cote dans son pays. Si en France, de nombreuses critiques ont été émises sur le style de jeu minimaliste de Nice, avec une défense de fer et une animation offensive moins élaborée, en Italie, on est déjà fan de Francesco Farioli. Sous contrat avec le club azuréen jusqu’en 2025, le technicien de 35 ans aura bien du mal à refuser une potentielle offre de l’AC Milan car ce genre d’opportunité peut ne jamais se représenter. Mais à Nice, la direction fera son maximum pour le conserver car le directeur sportif Florent Ghisolfi a pris des risques en le faisant venir l’été dernier malgré une expérience très limitée, et ce n’est sans doute pas pour le voir partir un an plus tard. D’autant que malgré une seconde partie de saison plus laborieuse, le Gym est toujours dans ses objectifs, à savoir d’être européen en fin de saison. Avant son match en retard contre l’OM ce mercredi, Nic est cinquième de Ligue 1 avec un point d’avance sur Lens.