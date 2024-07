Ndombele signe deux ans à l'OGC Nice

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'OGC Nice a officialisé la signature de Tanguy Ndombele, qui avait été libéré de son contrat par Tottenham.

« Je suis très heureux que tout ait été rapidement bouclé, car c’est important de débuter l’avant-saison avec le groupe. Dès qu’on m’a présenté le projet niçois, je n’ai pas hésité. Je suis heureux et fier de m’engager au Gym. Il y a des grandes ambitions collectives et j’ai mes propres défis à relever. L’équipe a terminé 5ème et disputera l’Europa League. J’ai hâte de me mettre au travail pour qu’on construise quelque chose de beau tous ensemble », a confié le milieu de terrain de 27 ans après avoir signé son contrat de deux ans avec le Gym où il travaillera sous les ordres de Franck Haise.