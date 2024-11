Nice ‍: Emmené aux urgences, Franck Haise craignait le pire

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Franck Haise a inquiété tout l'OGC Nice dimanche soir, étant emmené aux urgences juste après le match contre Strasbourg. Finalement, l'entraîneur niçois va mieux et sera présent jeudi pour la Ligue Europa. Il craignait pourtant une grave maladie.

Franck Haise a t-il atteint ses limites sur un banc de touche ? Les doutes à son sujet ne sont pas tactiques mais plutôt physiques. Il y a quelques jours seulement, il avait confié à L'Equipe avoir fait un burn-out lors de sa dernière saison lensoise. Cette fatigue a été mise encore plus en lumière dimanche soir. Juste après le succès de Nice sur Strasbourg 2-1, le coach des Aiglons s'est plaint de violents maux de tête. Une douleur tellement intense qu'elle a conduit les secours à l'emmener immédiatement aux urgences pour passer des examens médicaux dans la nuit.

Haise a craint une maladie neurologique

Franck Haise a parfaitement récupéré puisqu'il est déjà de retour aux affaires. Il dirigera l'OGC Nice jeudi soir contre les Glasgow Rangers en Ligue Europa. Présent en conférence de presse ce mercredi, il a tenu à rassurer les supporters niçois concernant son état de santé. Les problèmes de Franck Haise résultent d'une hypertension artérielle, laquelle fait désormais l'objet d'un traitement médical. Ce diagnostic a soulagé l'entraîneur de Nice qui anticipait un mal bien plus grave.

« Je vais mieux. J'ai fait des examens dimanche soir et hier encore. Ça a permis de voir que j'avais une bonne hypertension artérielle. Dimanche soir, comme on a pu craindre à un moment un problème neurologique, j'ai été emmené aux urgences. Le traitement est en cours depuis aujourd'hui et ça va mieux. Je vais vivre le match comme d'habitude. Bien sûr que si on avait mis le troisième but plus tôt contre Strasbourg, peut-être que je n'aurais pas eu cette douleur intense dans la tête ! Mais si je suis devant vous et avec mon groupe, c'est que je suis à 100 % moi aussi. Sinon, on aurait fait d'autres choix. Je vais le vivre avec eux, intensément quand il faudra être intense et calme quand il faudra être calme », a t-il lâché avec une pointe d'humour. De quoi faire plaisir à une bonne partie du public français, sous le charme de ce coach aussi sympathique que compétent.