Nice trolle Daniel Riolo avec humour avant Noël

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Malgré un jeu pas toujours spectaculaire, l’OGC Nice de Francesco Farioli termine la phase aller de la Ligue 1 à la seconde place grâce à sa victoire 2-0 contre Lens mercredi soir à l’Allianz Riviera.

Depuis le début de la saison, l’OGC Nice est une équipe très solide et qui a gagné beaucoup de matchs par un but d’écart. Le spectacle n’est pas toujours au rendez-vous du côté de l’Allianz Riviera, mais les points s’accumulent dans l’escarcelle du Gym au point d’être le dauphin du Paris Saint-Germain à la trêve. Mercredi soir, les coéquipiers de Khephren Thuram ont renoué avec le succès en battant Lens 2-0, une victoire qui place les Aiglons au chaud durant cette trêve hivernale. Sur les réseaux sociaux ou dans l’After Foot, Daniel Riolo est souvent critique à l’égard du joueur pratiqué par l’OGC Nice.

Il est encore l’heure de monter dans le train Daniel 😉 https://t.co/oJYMFXWOOf pic.twitter.com/pC29oKdU2t — OGC Nice (@ogcnice) December 20, 2023

Si le journaliste reconnait un vrai travail défensif, il est parfois moqueur avec le « Farioli Ball » promis par certains observateurs, qui assurent que le jeu de l’entraîneur italien va devenir de plus en plus spectaculaire au fil des matchs. Après la défaite contre Le Havre le week-end dernier, Daniel Riolo s’était d’ailleurs fendu d’un tweet dans lequel il se moquait gentiment du Gym. « Sinon quelqu’un a des nouvelles du Fariolli Ball ? Il est en vacances ? Il revient quand ? » s’était amusé le journaliste de RMC. De bonne guerre, l’OGC Nice lui a répondu après la victoire contre Lens mercredi soir. « Il est encore l’heure de monter dans le train Daniel » a magnifiquement répondu le CM de l’OGC Nice sur le réseau social X. Un échange savoureux, sans haine ni agressivité mais avec un ton humoristique et chambreur. Nul doute que Daniel Riolo sera très attentif aux performances niçoises en 2024… prêts à dégainer à son tour une réponse au club azuréen.