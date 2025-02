Guessand vendu ce lundi, coup de stress à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

En quête de renforts en attaque, Aston Villa va récupérer Marcus Rashford. Mais le club anglais a aussi des vues sur Evann Guessand, qui cartonne avec l’OGC Nice depuis le début de la saison.

La saison exceptionnelle réalisée jusqu’à présent par Evann Guessand sous les couleurs de l’OGC Nice ne passe pas inaperçue. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ancien Nantais a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens. Avant de foncer sur Amine Gouiri, l’OM faisait notamment partie des écuries intéressées par le puissant buteur ivoirien. Mais c’est en Premier League que ce dernier pourrait atterrir dans les semaines… ou les jours à venir.

Révélation de la saison niçoise, l'attaquant du Gym Evann Guessand est sollicité par de nombreux clubs pour son profil et sa polyvalence. Un départ vers l'Angleterre ou l'Allemagne est envisagé l'été prochain.



Il ne fait d’ores et déjà aucun doute que l’été prochain, Nice aura bien du mal à résister aux assauts anglais pour son buteur. Pire encore, un départ d’ici la fin du mercato ce lundi n’est pas à exclure totalement selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national révèle qu’Aston Villa est très chaud pour faire venir l’attaquant de 23 ans dans les ultimes moments du mercato hivernal. En quête de plusieurs renforts en attaque, l’équipe d’Unai Emery est sur le point de finaliser la venue de Marcus Rashford en prêt en provenance de Manchester United.

Aston Villa a flashé sur Evann Guessand

Les Villans s’arrêteront-ils en si bon chemin ou tenteront-ils d’attirer un second attaquant après le buteur britannique ? La question se pose mais il ne fait aucun doute qu’Evann Guessand est une cible sérieuse d’Aston Villa. Si ce n’est pas cet hiver, l’actuel 8e de Premier League pourrait dégainer une offre en juin prochain pour le buteur azuréen, qui a été observé à de très nombreuses reprises par Monchi, le directeur sportif d’Aston Villa, lequel est convaincu par le potentiel du joueur et par sa capacité à briller en Premier League. Une potentielle offre de Villa pour Guessand dépendra aussi de la situation d'Ollie Watkins puisque le buteur du club britannique est suivi par Arsenal.