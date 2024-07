Nice ‍: Un départ acté, direction l’Italie pour Thuram ‍!

Après cinq saisons passées à Nice, Khephren Thuram va quitter la Côte d’Azur et la France. Attendu depuis plusieurs jours, le transfert du milieu de terrain azuréen est sur le point d’aboutir. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, un accord total vient d’être trouvé entre le Gym et la Juventus pour un transfert à hauteur de 20 millions d’euros auxquels seront ajoutés 5 millions de bonus. Arrivé libre de Monaco en 2019, Thuram fait l’objet d’une plus-value financière très intéressante pour l’OGC Nice. Pour rappel, les Aiglons ont trouvé son remplaçant en la personne de Tanguy Ndombélé qui va signer jusqu’en 2026.

🚨⚪️⚫️ Khéphren Thuram to Juventus, here we go! Verbal agreement in place between clubs on €20m deal plus add-ons up to €25m package.



Contract until June 2029 agreed and confirmed.



Documents to be exchanged today and tomorrow, final technical steps before medical tests. pic.twitter.com/kWNohTwklK