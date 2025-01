Nice ‍: Trahi par ses joueurs, Franck Haise en plein doute

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à Lille (2-1) vendredi en Ligue 1, Franck Haise n’a pas épargné ses joueurs. Le coach de l’OGC Nice s’interroge sur les ambitions et la détermination de son équipe beaucoup trop irrégulière pour se maintenir en haut de tableau.

A la mi-temps, il était bien difficile d’imaginer Lille renverser l’OGC Nice aussi facilement. Le Gym avait concrétisé sa nette domination et pouvait même regretter de ne pas avoir creusé un écart plus conséquent. Sauf que les Aiglons passaient totalement à côté de leur deuxième période face à des Dogues beaucoup plus tranchants. De son banc, Franck Haise a déjà assisté à ce genre de scénario. C’est pourquoi l’entraîneur azuréen s’interroge sur ses hommes.

🎙️ | Franck Haise : "Pour battre Lille, il faut jouer deux mi-temps, pas une seule." 💬 #LOSCOGCN pic.twitter.com/EXyG6V0Ns5 — DAZN France (@DAZN_FR) January 17, 2025

« La défaite est d'abord frustrante et décevante, a confié l’ancien coach de Lens. Je trouve qu'en première période, dans notre moment fort qui a quand même duré, où l'on s'est créé beaucoup d'occasions, je trouve qu'on aurait pu marquer un second but. Mais ça ne doit pas pour autant nous empêcher de faire une deuxième période digne d'une équipe qui se veut ambitieuse. C'est un peu à l'image de pas mal de matchs sur notre saison. Pour moi, ce manque de régularité n'est pas totalement nouveau. »

« Si on a tous cette ambition… »

« Si l'on veut être en haut, si on a tous cette ambition, en tout cas c'est la mienne, il faut être extrêmement régulier dans la saison bien sûr, mais aussi dans un match. Vous ne pouvez pas faire une première période où vous maîtrisez, où vous avez quatre ou cinq occasions nettes, et faire une deuxième période où il n'y a plus grand-chose. On savait que Lille allait hausser le niveau, ils n'allaient pas rester sur leur première période. On savait que Lille allait monter le curseur, mais nous on ne doit pas le baisser autant », s’est étonné Franck Haise après cette opportunité manquée de grimper sur le podium.