Nice qui pleure sur l'arbitrage, l'OL en a marre

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Choqué par l’arbitrage de Monsieur Dechepy lors de la défaite à Lyon ce dimanche après-midi (1-4), l’OGC Nice n’a pas hésité à pleurer publiquement sur les réseaux sociaux. De quoi faire rire le Community Manager de l’OL...

À l’époque de Jean-Michel Aulas, la tirade « penalty pour Lyon » faisait rigoler les suiveurs du football français, qui estimaient que l’OL avait parfois des décisions arbitrales en sa faveur. Et ce dimanche soir, on dirait bien que Lyon est de retour dans le passé après sa large victoire contre Nice (4-1), acquise grâce notamment au talent d’Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé, mais aussi avec l’aide d’un arbitrage plutôt clément. Sur plusieurs situations de jeu, Monsieur Dechepy s’est effectivement attiré les foudres des Aiglons, entre un but refusé au Gym pour une timide faute de Rosario, un penalty refusé par la VAR malgré une faute de Caleta-Car sur Guessand, et un peno jugé généreux accordé à Lyon. Des décisions litigieuses qui ont provoqué la colère des dirigeants niçois, comme Florian Maurice, qui n’a pas hésité à dire que l’arbitre « avait un maillot blanc, pas un maillot jaune ».

L’OL se moque des Niçois

Ce tweet face à Lyon ne vieillit pas https://t.co/dUvi5cHWXE — Fabrice Bocquet (@bocquet_fabrice) December 1, 2024

En après-match, c’est sur les réseaux sociaux que la plainte des Niçois s’est poursuivie avec Fabrice Bocquet en première ligne, le DG de l’OGCN estimant que son club subit toujours des injustices contre l’OL. Il faut dire qu’en février dernier, la victoire de Lyon face à Nice (1-0) avait déjà fait couler beaucoup d’encre à cause de décisions arbitrales critiquables. Un argument du passé sur lequel le compte officiel du club de Nice a aussi surfé en ressortant un ancien tweet sur lequel le club azuréen publiait une UNE du journal L’Equipe sur laquelle on pouvait lire : « Nice volé à Lyon ». Tout cela accompagné d’un commentaire : « On prend les mêmes et on recommence ».

Une attaque que le CM de l’OL n’a pas hésité à utiliser pour tourner en dérision les plaintes des Niçois. Puisqu’en réponse au tweet de l’OGCN, l’OL a publié une vidéo sur laquelle on voit un enfant pleurer à chaudes larmes, juste pour faire passer les Niçois pour des pleureuses alors que le Gym a perdu 4-1 au Groupama Stadium, et pas qu’à cause de l'arbitre et de la VAR.