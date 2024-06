Nice ‍: Todibo allait signer à Man United, l’UEFA a tout stoppé

Non retenu par l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo devrait rejoindre une équipe plus ambitieuse cet été. Manchester United pensait obtenir la signature du défenseur central. Mais le règlement de l’UEFA empêche le transfert du Français entre ces deux clubs étroitement liés.

A l’image de son coéquipier Khéphren Thuram, Jean-Clair Todibo a de grandes chances de quitter l’OGC Nice pendant ce mercato estival. Le défenseur central de 24 ans intéresse du beau monde sur le marché des transferts. Et le club azuréen ne semble pas en mesure de le retenir malgré son contrat jusqu’en 2027. Le propriétaire du Gym Ineos a néanmoins tenté de le garder par l’intermédiaire de Manchester United. En effet, le journaliste Fabrizio Romano affirme que le transfert du Français chez les Red Devils était en bonne voie.

🚨 EXCL: Jean-Clair Todibo deal for Man United is currently off and highly unlikely due to UEFA rules.



Talks were advanced with all parties keen for months but Nice and Man Utd with same ownership playing same European competition next season means no green light. pic.twitter.com/fQPU8qr5BT