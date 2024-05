Nice ‍: Francesco Farioli à l’Ajax, accord annoncé ‍!

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Le projet de l’OGC Nice est en grand danger car après le départ annoncé du directeur sportif Florent Ghisolfi, c’est l’entraîneur Francesco Farioli qui pourrait partir. Il est annoncé à l’Ajax Amsterdam.

Après son rachat d’une partie des parts de Manchester United, Ineos semble mettre de Nice de côté et a déjà prévu de réduire la voilure en ce qui concerne les investissements sur la Côte d’Azur. Un énorme camouflet pour le Gym, qui sera fatal en ce qui concerne l’avenir du directeur sportif Florent Ghisolfi. L’ancien dirigeant de Lens estime que les promesses qui lui ont été faites il y a un an n’ont pas été tenues, et a de grandes chances de quitter le Gym cet été. Il est le favori pour devenir le nouveau directeur sportif de l’AS Roma, où le poste est vacant depuis le mois de janvier. Florent Ghisolfi pourrait bien ne pas être le seul homme fort de l’OGC Nice à faire ses valises dans les semaines à venir.

L1 : Ghisolfi plaque Nice et fonce vers la Roma https://t.co/ae9GqmDoPI — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2024

L’entraîneur Francesco Farioli se pose lui aussi des questions et regarde ailleurs à tel point que selon les informations de Gianluca Di Marzio, confirmées par le très sérieux Telegraaf aux Pays-Bas, l’actuel entraîneur de Nice a trouvé un accord avec l’Ajax Amsterdam sur les bases d’un contrat de trois ans. Autant dire que les discussions sont donc très avancées et à priori, le coach italien de 35 ans n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière à Nice. Il va néanmoins falloir convaincre le club azuréen de libérer son entraîneur, lequel n’est pas libre et qui va donc faire l’objet de négociations entre l’actuel cinquième de Ligue 1 et l’Ajax. Une indemnité de transfert pourrait être réclamé au club néerlandais pour le « transfert » de Francesco Farioli. Mais un an seulement après les nominations de Farioli et de Ghisolfi, Nice pourrait être contraint de tout reprendre de zéro. Au moment où le club va retrouver l’Europe.