Nice en vente, Franck Haise prend la fuite

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Les rumeurs se multiplient au sujet d’un potentiel départ de l’OGC Nice pour Franck Haise, déçu par le faible investissement d’Ineos, qui pourrait d’ailleurs se débarrasser du club azuréen.

Franck Haise a surpris tout le monde l’été dernier en quittant le RC Lens pour rejoindre l’OGC Nice. Le choix de l’entraîneur de 54 ans a fait l’objet de nombreux débats, car le projet du club azuréen semblait assez flou tandis que les Sang et Or enchaînaient eux les très bonnes saisons en Ligue 1. On pouvait alors imaginer que Franck Haise avait reçu de solides garanties de la part de Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos, afin de rejoindre un club en plein essor. Si tel est le cas, Franck Haise est alors tombé de haut car Le Quotidien du Sport confirme les informations livrées ces dernières heures par Romain Molina au sujet des envies de départ de l’ancien coach lensois.

Franck Haise se sent trahi par Ineos

Selon le média, Franck Haise est totalement à l’écoute de nouvelles opportunités pour la suite de sa carrière, qu’il n’imagine plus à Nice à long terme. Le coach du Gym se sentirait « trahi » par Jim Ratcliffe, qui avait promis de gros investissements sur la Côte d’Azur pour rendre l’équipe très compétitive, mais qui a finalement coupé le robinet à cash afin de se concentrer exclusivement ou presque sur Manchester United.

Le mercato d'hiver sera décisif

Le départ potentiel de Franck Haise pourrait cacher celui de plus en plus probable de Jim Ratcliffe selon le média, qui explique que l’hypothèse d’une vente du club par Ineos dans les mois à venir se confirme « jour après jour ». Franck Haise n’a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir et le mercato hivernal sera « déterminant » aux yeux de l’ancien coach du RC Lens, mais aussi pour Florian Maurice, le directeur sportif qui se pose lui aussi des questions. Si les deux hommes ne sentent pas un investissement total d’Ineos au mercato hivernal, ils pourraient alors envisager fortement un départ à la fin de la saison. Les prochaines semaines s’annoncent donc mouvementées du côté de l'Allianz Riviera.