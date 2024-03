Nice-Montpellier ‍: Grosse bagarre au retour vers les vestiaires

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Il y avait de l'électricité dans l'air à l'Allianz Riviera à la pause du match entre Nice et Montpellier. Une vive altercation a éclaté entre des membres des deux staffs.

Pour une raison que l'on ignore, le ton est subitement monté entre les joueurs et les différents staffs des équipes de Nice et de Montpellier au retour vers les vestiaires alors que le MHSC menait 2 à 1. Une bagarre a même éclaté, et l'intervention d'un Laurent Nicollin stupéfait de cette scène, n'a pas été suffisante pour calmer tout le monde. Heureusement, les agents de sécurité présents ont réussi à séparer les deux camps et tout le monde a finalement pu rentrer dans les vestiaires. Tout cela s'est déroulé sous le regard de l'arbitre, Ruddy Buquet, lequel a assisté à toute la scène et va probablement faire un rapport salé. Une scène qui s'est déroulée sous le regard des caméras de Prime Vidéo, diffuseur de cette première rencontre de la 25e journée de Ligue 1.