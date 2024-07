Non à l'OM, Tanguy Ndombele signe à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Libre après avoir résilié son contrat avec Tottenham, Tanguy Ndombele a choisi de poursuivre sa carrière à Nice, où il va s’engager pour deux ans. Ces derniers jours, son nom avait également été évoqué à l’OM.

Evoqué à l’Olympique de Marseille il y a quelques jours, Tanguy Ndombele va bien poursuivre sa carrière en Ligue 1. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais fait son retour dans le championnat de France, mais c’est finalement à Nice qu’il va s’engager. A en croire les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé entre l’ex-joueur de Tottenham et les Aiglons, où l’entraîneur Franck Haise a rapidement fait de Tanguy Ndombele l’une de ses pistes prioritaires au milieu de terrain.

Ndombele a choisi Nice

Après un prêt assez peu concluant du côté de Galatasaray, le milieu de terrain de 27 ans est libre puisque Tottenham a résilié son contrat. L’OGC Nice va donc le récupérer à moindre coût et le faire signer pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2026. Apparu à court de forme en Turquie, l’international français a retrouvé un poids plus conforme selon le média spécialisé, qui affirme que Tanguy Ndombele est plus revanchard que jamais, prêt à prouver sa valeur en Ligue 1. Un joli coup de la part du Gym, orchestré par le nouveau directeur sportif Florian Maurice, lequel avait été à l’origine de la venue de Tanguy Ndomblee à l’Olympique Lyonnais il y a quelques années.