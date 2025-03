Franck Haise ne fera pas ce sale coup à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, des envies d’ailleurs sont régulièrement prêtées à Franck Haise. Mais du côté des dirigeants de l’OGC Nice, on reste sereins et convaincus que l’ex-coach de Lens va rester.

Sans faire de bruit, l’OGC Nice réalise une saison exceptionnelle en Ligue 1. Troisième du championnat avec seulement trois points de retard sur l’Olympique de Marseille, le club azuréen avance masqué. Les performances des Aiglons en Europa League et en Coupe de France ont clairement gâché une partie de leur saison, mais cela ne doit pas remettre en cause leur parcours remarquable en championnat. Le travail de Franck Haise y est évidemment pour quelque chose, l’ancien entraîneur du RC Lens réalisant un travail remarquable sur la Côte d’Azur.

Silence, ça tourne 🎞️



Nouvel épisode de « Une / deux » avec Franck Haise demain sur YouTube et toutes les plateformes de streaming 👀



Merci à la famille Servella pour son accueil dans le restaurant 🍴 pic.twitter.com/sTJmYt3IA5 — OGC Nice (@ogcnice) March 6, 2025

Mais depuis le début de la saison, un départ du technicien de 53 ans est régulièrement évoqué, dès la fin de sa première année à Nice. Des rumeurs qui agacent en interne, d’autant que selon L’Equipe, il n’y a aucune crainte à ce sujet. « Le club niçois se dit serein sur la question de l’avenir de Haise » écrit par ailleurs le quotidien national. Preuve que Franck Haise est pleinement concentré sur le futur de l’OGC Nice, il est actuellement à pied d’oeuvre pour trouver un successeur à Laurent Bessière, directeur de la performance de l’OGC Nice, qui va quitter le club à la fin de la saison.

Franck Haise se projette sur la saison prochaine à Nice

Et comme par hasard, c’est un ancien du RC Lens qui est pressenti pour débarquer à Nice en la personne de Benoît Delaval, qui travaille toujours dans le Nord cette saison malgré le départ de Franck Haise l’été dernier. Un indice qui ne trompe pas et qui prouve que l’actuel entraîneur du Gym se projette au moins sur la prochaine saison avec les rouge et noir. Et cela alors que son nom est régulièrement cité pour le banc de Rennes la saison prochaine, où Habib Beye n’a aucune garantie après avoir signé un contrat expirant en juin 2025.