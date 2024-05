L1 ‍: Ghisolfi plaque Nice et fonce vers la Roma

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée à Nice, Florent Ghisolfi pourrait quitter la Côte d’Azur. Il est la cible n°1 de l’AS Roma pour succéder à Tiago Pinto au poste de directeur sportif.

A la recherche d’un directeur sportif depuis le mois de janvier, l’AS Roma tient peut-être son candidat idéal, et il officie actuellement dans un club de Ligue 1. Le nom de Florian Maurice a parfois été évoqué, mais c’est finalement sur Florent Ghisolfi que le club de la Louve a jeté son dévolu. Selon les informations d’Il Messaggero, l’actuel directeur sportif de l’OGC Nice et ancien du RC Lens est le choix n°1 de l’état-major romain à tel point qu’une rencontre a eu lieu avec les propriétaires américains de la Roma au mois de janvier. La Gazzetta dello Sport évoque également la situation de Florent Ghisolfi dans son édition du jour et parle d'un probable départ de l’OGC Nice car le dirigeant est « déçu » du projet niçois.

Les dirigeants du Gym ne seraient de leur côté pas totalement convaincus par les premiers pas de l’ancien directeur sportif de Lens, et tout laisse donc à penser que Florent Ghisolfi ne sera plus à Nice à la fin de la saison. Preuve que les choses sont très avancées entre Rome et le dirigeant français, le Corriere dello Sport évoque également la potentielle arrivée de Ghisolfi dans la capitale italienne à la fin de la saison. Alors que l’avenir de Francesco Farioli est incertain, voilà que l’OGC Nice va devoir gérer un nouveau changement au sein de sa direction sportive dans les semaines à venir. Du travail en perspective pour Ineos et pour Jean-Pierre Rivère, lesquels pensaient lancer un nouveau cycle sur la durée en faisant venir Florent Ghisolfi en provenance de Lens il y a tout juste un an.