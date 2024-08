Moïse Bombito signe à l'OGC Nice (officiel)

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice a officialisé ce lundi soir la signature de Moïse Bombito, le défenseur central canadien de 24 ans qui évoluait aux Colorado Rapids.

« En quête d’un défenseur central, l’OGC Nice est heureux d’annoncer la signature de Moïse Bombito. L’international canadien (12 sélections) s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club rouge et noir : « Moïse est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du continent nord-américain, détaille Florian Maurice, le Directeur Sportif du Gym. Il possède de grandes qualités physiques et une belle marge de progression. Il sait mettre de l’impact, avec beaucoup de présence et une forte personnalité. Il sort d’une Copa America réussie où le Canada a atteint les demi-finales (éliminé 1-0 par l’Argentine, ndlr). Nous sommes convaincus qu’il va beaucoup nous apporter. » « Et au-delà de ses qualités de joueur, il va amener beaucoup de fraîcheur au groupe, ce qui est important, poursuit le président Jean-Pierre Rivère. Lors de nos rencontres, nous avons découvert un jeune homme ambitieux et chaleureux. Au club, nous avons rapidement été alignés à propos de sa venue. À nous de l’accompagner au mieux pour qu’il puisse mettre ses qualités au service de l’OGC Nice. Nous lui souhaitons la bienvenue ! », indique le Gym dans un communiqué.