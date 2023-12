OGC Nice ‍: Christophe Galtier relaxé par le tribunal

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

Jugé pour des faits de harcèlement moral et de discrimination lors de la saison 2021/2022 pour son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice d'après les informations de RMC Sport. Aucune des deux infractions n'est caractérisée et l'actuel coach d'Al-Duhail (Qatar) a été reconnu non coupable.

Alors que le Parquet avait requis une peine de 12 mois de prison avec sursis, une amende de 45.000 euros et trois ans d'inéligibilité, Christophe Galtier a officiellement été relaxé ce jeudi 21 décembre dans son procès pour harcèlement moral et discriminations supposées contre des joueurs musulmans, comme Jean-Clair Todibo, défenseur central et cadre de l'OGC Nice. Malgré le fait que plusieurs joueurs interrogés pendant l'enquête ont évoqué un climat discriminatoire et raciste, une grande partie a assuré ne pas avoir été victime directement de propos offensants de la part de Christophe Galtier. La relation chaotique entre l'ancien entraîneur du PSG et Julien Fournier, ancien directeur du football au Gym, a été soulignée pendant l'enquête. Le coach de 57 est désormais débarrassé de cette affaire qui perdure depuis avril dernier et qui a particulièrement terni son image auprès de l'opinion publique en France.