Todibo craque nerveusement, il révèle les raisons

Par Claude Dautel

Jean-Clair Todibo est apparu très énervé vendredi soir après la défaite de Nice contre Montpellier, l'international étant même proche d'en découdre avec un supporter azuréen.

Auteur de l'ouverture du score pour Montpellier sur un malheureux contre-son-camp, ce qui lui a même arraché un sourire ironique, Jean-Clair Todibo a vécu une sale soirée à l'Allianz Riviera. Et lorsque au coup de sifflet final, le défenseur de l'OGC Nice s'est rapproché du kop, il a vite compris que l'humeur des supporters niçois n'était pas à la fraternité. Cible d'insultes, Todibo a craqué et sans la présence de ses coéquipiers, il est évident que le pugilat n'était pas loin avec un Ultra, certains supporters ayant une facilité déconcertante pour descendre des tribunes. Une attitude qui ne colle pas vraiment au caractère du joueur de l'équipe de France, mais qui s'explique par plusieurs facteurs. Si évidemment on pense en premier à la très mauvaise série de Nice en Ligue 1, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas que cela pour justifier cet énervement. C'est ce que précise Régis Testelin.

Todibo est à un tournant de sa carrière ?

💬 : "On est tous dans le même bateau."



🤝 @jctodibo revient sur les explications avec les supporters ! #OGCNMHSC pic.twitter.com/6l7wsagDCi — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 8, 2024

Le journaliste de L'Equipe voit plusieurs facteurs dans l'agacement évident de Jean-Clair Todibo vendredi soir dans un match qui était déjà sous haute tension, une bagarre éclatant même à la pause. « Sent-il la situation et l'Euro lui échapper, et cela peut-il expli­quer une telle nervosité ? Com­mence-t-il à regretter d'avoir fait cette ultime saison au Gym, en voyant la phase retour partir à vau-l'eau? S'inquiète-t-il de voir chuter sa cote auprès de certains clubs européens (Manchester United l'avait sollicité en août) avec l'enlisement de son équipe ? Plus que son niveau de perfor­mance du moment, dépendant d’un collectif qui a perdu le fil, c'est d'abord son manque de maîtrise et sa nervosité qui éton­nent. Surtout chez un joueur de ce niveau », fait remarquer notre confrère, qui sait que l'Euro 2024 trotte dans la tête de Jean-Clair Todibo et de plusieurs autres candidats à une place en équipe de France. Jeudi prochain, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux prévus en mars, de quoi rassurer le défenseur niçois...ou pas.