Le prodige Orakpo signe à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice a officialisé la signature de Victor Orakpo, attaquant nigérian de 18 ans, lequel arrive du Bayern Munich.

« Né le 14 janvier 2006, Victor Orakpo est désormais un nouvel Aiglon. Grand espoir nigérian, membre de l’équipe U20 des Super Eagles, le puissant attaquant (1,94m) a choisi l’OGC Nice pour franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière, après un essai qui a convaincu les dirigeants rouge et noir. « Victor était courtisé par de nombreux clubs européens, nous sommes satisfaits qu’il nous rejoigne. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous allons tout faire pour qu’il puisse s’épanouir avec nous », explique le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère. « Victor est un jeune attaquant de 18 ans au potentiel important, termine Florent Ghisolfi, Directeur sportif du Gym. Il va intégrer dans un premier temps notre groupe réserve Élite. Nous allons essayer de le mettre dans les meilleures conditions, et lui laisser le temps de se développer. Et nous lui souhaitons de devenir un joueur important du Gym dans les années à venir », indique le Gym dans un communiqué.