Galtier définitivement relaxé, le Parquet ne fait pas appel ‍!

Par Claude Dautel

Christophe Galtier n'aura pas un deuxième passage devant un tribunal, puisque ce vendredi le Parquet de Nice a annoncé ne pas faire appel de la décision prise par la justice. L'entraîneur français était accusé de harcèlement et de discrimination.

Cette fois, Christophe Galtier peut souffler, car si l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et du PSG avait été relaxé par le tribunal correctionnel suite à des poursuites pour harcèlement et discrimination, le Parquet pouvait interjeter appel. Alors que le Procureur avait réclamé lors du procès un an de prison avec sursis et 45 000 euros contre Galtier, en vain, ce dernier a confirmé à Nice-Matin qu'il ne fera pas appel de la décision prise en première instance. L'affaire est donc définitivement close pour celui qui entraîne désormais le club qatari d' Al-Duhail SC.