Nice ‍: Youcef Atal fait appel, il y aura un nouveau procès

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Le conflit entre Israël et le Hamas coûte cher à Youcef Atal, condamné à huit mois de prison avec sursis et à 45.000 euros d’amende après avoir relayé des propos appelant à « un jour noir pour le peuple juif » sur les réseaux sociaux. Jugé par le tribunal correctionnel de Nice le 3 janvier dernier, le défenseur algérien a été condamné. Mais il ne compte pas en rester là. A en croire les informations de France Bleu Azur, le défenseur de l’OGC Nice et ses avocats ont pris la décision de faire appel, ce qui signifie qu’il y aura un nouveau procès dans les mois à venir. En attendant, que va faire le Gym avec son joueur ? Actuellement à la CAN avec l’Algérie, il pourrait rejouer avec Nice à son retour puisqu’il a purgé les 7 matchs de suspension infligés par la LFP. « Il va réintégrer l’effectif car c’est un joueur sous contrat avec Nice » expliquait brièvement son coach Francesco Farioli la semaine dernière. Un retour qui risque de ne pas faire l’unanimité sur la Côte d’Azur.