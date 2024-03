L1 ‍: Francesco Farioli viré, la réponse cash de Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Nice accueille Montpellier ce vendredi soir en Ligue 1, un match crucial pour les Aiglons, incapables de gagner depuis cinq matchs en Ligue 1. De quoi jeter un doute sur l’avenir de Francesco Farioli.

Longtemps dauphin du Paris Saint-Germain cette saison, l’OGC Nice dégringole au classement ces dernières semaines. Et pour cause, les Aiglons sont passés de la deuxième à la cinquième place. Il faut dire que la série en cours des coéquipiers de Khephren Thuram est terrible puisque le Gym reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Lens est revenu à un point et l’OM, si loin il y a deux mois, n’est plus qu’à quatre unités. L’urgence est bien présente sur la Côte d’Azur, où Nice espère se relancer ce vendredi soir contre Montpellier à domicile.

Cette mauvaise série a par ailleurs jeté un doute sur l’avenir de Francesco Farioli du côté de l’Allianz Riviera. Après des louanges méritées en début de saison, le coach italien est dans le dur. Mais pas question pour sa direction de le remettre en cause. Dans une interview accordée à L’Equipe, le directeur sportif niçois Florent Ghisolfi a apporté son soutien à Francesco Farioli. « On est en alerte mais il n'y a pas d'urgence. On a pris 5 points en 7 matches et il faut renverser la situation. Mais on doit transmettre de la sérénité » a d’abord lancé l’ancien directeur sportif de Lens, avant de poursuivre.

Florent Ghisolfi apporte son soutien à Francesco Farioli

« On peut toujours faire mieux. L'instabilité de l'équipe (due aux absences) a pénalisé l’entraîneur. Mais je vois ce qu'il donne et, pour lui comme pour les joueurs, seul l'engagement compte. Farioli est-il tranquille sur la fin de saison ? La question ne se pose même pas. Il sera là jusqu'à la fin de saison » a prévenu le directeur sportif de l’OGC Nice, pour qui il n’est donc pas question de remettre en cause le travail de son entraîneur, ni de le mettre sous pression avec des menaces ou des ultimatums. Francesco Farioli a la confiance de sa direction, à lui maintenant de trouver la recette pour parvenir à relancer le Gym.