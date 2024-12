Nice ‍: Haise et Maurice déjà sur le départ ‍?

Dans : OGC Nice.

Par Quentin Mallet

Devant le manque d’ambition du propriétaire de l’OGC Nice, Franck Haise et Florian Maurice, arrivés tous les deux l’été dernier, songeraient déjà à plier bagage.

L’OGC Nice est un des cadors de Ligue 1 qui génère le plus de frustration chez les observateurs du football français. En juin 2024 dernier, Florian Maurice débarquait en provenance du Stade Rennais pour jouer le rôle de directeur sportif. Dans sa besace, il amenait avec lui Franck Haise, entraineur en vogue grâce à ses exploits à Lens. De quoi présenter le début d'une belle histoire. Quelques mois plus tard, la frustration a fini par contaminer les deux hommes forts des Aiglons. Devant le manque d’ambition de leur propriétaire, Sir Jim Ratcliffe avec INEOS, Haise et Maurice ne penseraient qu’à quitter Nice au plus vite.

« Le propriétaire ne met plus un kopek »

Jim Ratcliffe rajoute 100 ME, ce n’est pas pour Nice https://t.co/aLvzrMBT0x — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2024

Selon les informations de Romain Molina, Franck Haise et Florian Maurice n’auraient plus du tout envie de poursuivre leur carrière à l’OGC Nice. « Franck Haise ne pense qu’à une chose : partir. Florian Maurice, le directeur sportif qui est arrivé de Rennes, sonde aussi le marché pour partir. Le club n’a plus d’ambition car le propriétaire ne met plus un kopek. Ratcliffe, le propriétaire, met tout pour United », a affirmé le journaliste qui dresse un tableau peu flatteur de la situation actuelle chez les Aiglons.

Il n'est d'ailleurs pas de mauvaise foi de constater que la première moitié de saison des Niçois n'est pas à la hauteur des attentes. En Ligue 1, ces derniers pointent à la 6e place, synonyme de qualification pour une Coupe d'Europe, mais en Ligue Europa, la donne est tout autre. Franck Haise et les siens ne parviennent pour l'instant pas à faire mieux qu'une avant-dernière place. Le manque d'ambition pointé du doigt s'exprime également par les sommes investies lors du dernier mercato estival. Seulement 20 millions d'euros ont été dépensés pour recruter de nouveaux joueurs, total le plus faible depuis l'été 2016.