Nice et Youssoufa Moukoko, c'est déjà fini

Arrivé à l’OGC Nice l’été dernier sous la forme d’un prêt, le très grand espoir du football, Youssoufa Moukoko n’est jamais parvenu à montrer l’étendue de son talent. Logiquement, le club azuréen ne lèvera pas son option d’achat.

Lors du dernier mercato estival, l’OGC Nice frappait un grand coup en dépassant toute la concurrence pour s’offrir Youssoufa Moukoko. Phénomène de précocité pendant un temps, l’attaquant allemand espérait pouvoir obtenir plus de temps de jeu grâce à son prêt chez les Aiglons. Mais force est de constater que le temps ne lui a pas donné raison. Joueur important de l’effectif lors des premières semaines, il a progressivement perdu son impact sur le terrain. Logiquement, Franck Haise a fini par le mettre sur un banc qu’il n’a jamais quitté. Aujourd'hui considéré comme la dernière option possible dans le secteur offensif, Moukoko voit son avenir à l’OGC Nice s’assombrir. L’entraineur des Aiglons a d’ailleurs confirmé que le club ne lèverait pas l’option d’achat à l’issue de la saison.

Haise confirme le départ à venir de Moukoko

« Il s’entraîne bien, mais ce n’est pas facile. On a six, sept, huit joueurs en attaque. S’ils ne parviennent pas à s’exprimer, à marquer et à délivrer des passes décisives… J’ai des choix à faire et je ne peux pas continuer à faire jouer des joueurs. Mais encore une fois, je salue l’état d’esprit qu’il a au quotidien. Nous connaissons aussi sa situation. C’est un joueur prêté avec une option d’achat que le club ne pourra probablement pas activer. Mais son état d’esprit est remarquable », a lancé Franck Haise en conférence de presse. L’entraineur de l’OGC Nice nuance en expliquant que le club ne pourra pas lever l’option d’achat, mais devant la très faible utilisation du joueur, on peut se douter qu’il y a aussi des raisons sportives à ce refus.