Nice ‍: Après le 8-0, Frank Haise craint que le réveil sonne

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Guyot

L’OGC Nice est sur un nuage depuis sa victoire historique contre l’ASSE. A quelques heures d’entamer son parcours européen, l’entraîneur du Gym, Franck Haise, se méfie du prochain adversaire des Aiglons, la Real Sociedad, en difficulté depuis le début de saison.

Avec son probant succès pour fêter son 120ème anniversaire vendredi dernier contre l’AS Saint-Etienne (8-0), l’OGC Nice ne pouvait pas mieux préparer son entrée en lice en Ligue Europa prévue ce mercredi soir à l’Allianz Riviera contre la Real Sociedad. D’autant que le huitième de finaliste de la dernière Ligue des Champions (éliminé par le Paris Saint-Germain après la double confrontation) est en difficulté en ce début de saison avec une seizième place en Liga et une victoire au compteur lors des sept premières journées de Liga (et quatre défaites). Présent en conférence de presse à la veille de ce premier rendez-vous européen de la saison pour les Aiglons, l’entraîneur Franck Haise a tenu à insister sur le fait que malgré le large succès contre les Verts, la rencontre contre l’équipe espagnole sera différente et qu’il ne fallait pas s’enflammer sur le score obtenu contre le promu stéphanois devant son public le week-end dernier puisque la compétition disputée n’est pas la même et que le niveau d’exigence doit naturellement monter.

Haise se méfie de la Real Sociedad

🎙 "Ce qui compte, c'est que l'on soit à notre meilleur niveau"



Franck Haise en conférence de presse à 24h de notre entrée en lice en @EuropaLeague 🇪🇺#OGCNRealSociedad | #UEL — OGC Nice (@ogcnice) September 24, 2024

L’ancien manager général du RC Lens a insisté sur le fait que la Real Sociedad était peut-être une bête blessée qui ne demande qu’à réagir après un début de saison raté : «On sait que dans une compétition différente, il faudra être dans la continuité et encore meilleurs, parce que la Real Sociedad, même s'ils peuvent sembler en difficulté, ça reste une équipe très forte. Elle sort d'une saison en Ligue des Champions, une qualification en huitièmes de finale, ils ont cette expérience. Les matches, on aura à les jouer à un moment ou un autre. Ce qui compte, c'est surtout nous, qu'on soit à notre meilleur niveau. Si les adversaires sont plus forts, ils ont le droit de nous battre. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit à notre meilleur niveau, ou proche en tout cas. C'est une équipe complète, qui est toujours bien haute dans le classement avec son coach depuis 5, 6 ans. Il y a de la qualité, ça travaille bien. Ils ne sont pas forcément payés. Je suis certain que cette équipe ne restera pas à cette place-là en Liga, parce qu'elle a beaucoup trop de qualités pour y rester», a-t-il développé devant les journalistes. Place à la vérité du terrain, mais un succès permettra sans doute aux Aiglons d’enfin décoller après une entame de saison en demi-teinte.