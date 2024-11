Double fracture ratée, la boulette de Nice avec Sanson

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Victime d’un tacle trop appuyé à l’entraînement en août dernier, Morgan Sanson n’a toujours pas débuté sa saison avec l’OGC Nice. Le milieu de terrain pensait revenir après quelques semaines d’absence. Mais le staff médical du Gym s’est totalement trompé dans son diagnostic.

Satisfait des performances de Morgan Sanson pendant son prêt la saison dernière, l’OGC Nice a levé l’option d’achat cet été. Le club azuréen a dépensé les 4 millions d’euros négociés pour conclure son transfert définitif. Mais depuis le début de l’exercice, l’entraîneur des Aiglons Franck Haise n’a toujours pas eu l’opportunité d’aligner son milieu de terrain en compétition. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a disputé cinq matchs de préparation.

La boulette du staff médical

Puis en août dernier, un tacle trop appuyé d’un jeune issu du centre de formation a provoqué sa blessure à la cheville. Rien de grave, pensait d’abord le staff médical qui avait repéré une grosse entorse et des dommages au niveau des ligaments. Quelques semaines d’absence devaient suffire pour sa guérison. Seulement voilà, Morgan Sanson, toujours victime de fortes douleurs un mois plus tard, a lui-même demandé d’autres examens qui ont révélé deux fractures.

INFO L'ÉQUIPE. Touché à l'entraînement mi-août, Morgan Sanson pensait avoir été victime d'une entorse à la cheville. Le milieu de Nice souffrait en réalité de deux fractures et n'est pas revenu depuis.



➡️ https://t.co/mGfUqkllKr pic.twitter.com/iSv86vuTRa — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 18, 2024

« Au bout de trois, quatre semaines, le diagnostic ne correspondait pas au diagnostic de base et le staff médical a eu l'humilité de remettre en cause son diagnostic initial, a expliqué le directeur de la performance de Nice Laurent Bessiere à L’Equipe. Quand on ne met pas des mots exacts sur une blessure, ça peut être très frustrant mais on n'a pas aggravé sa blessure et en aucun cas le joueur n'a été mis en danger. » Il n’empêche que Morgan Sanson, absent depuis le début de la saison, a mal vécu la situation. D’autant que le milieu de terrain formé au Mans ignore encore la date de son retour sur les terrains. Tout dépendra de ses sensations après sa reprise de la course la semaine dernière.