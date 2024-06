OGCN ‍: Haise commence déjà son pillage de Lens

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Avec le duo Franck Haise-Florian Maurice, Nice entend bien continuer sa progression tout en restant rigoureux financièrement. Ainsi, pas de folie pour la première piste niçoise au mercato. Franck Haise a pensé à l'un de ses anciens lieutenants lensois.

Depuis deux ans, l'OGC Nice s'est mis au Sang et Or. Les couleurs du maillot n'ont pourtant pas changé mais les hommes forts du club sont issus de Lens. Après Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif la saison passée, les Aiglons ont mis la main sur l'entraîneur lensois Franck Haise. Associé au nouveau directeur sportif Florian Maurice, il devra être aussi efficace que dans le Pas-de-Calais : amener Nice très haut sans forcément exploser le budget transfert au mercato. Une règle d'autant plus importante qu'Ineos a décidé de serrer la vis sur le plan financier.

Gradit de Lens à Nice ?

On peut donc s'attendre à des transferts malins et pas chers cet été. Niveau bons plans, Franck Haise en connaît un rayon à Lens. Ainsi, sans surprise, la première piste niçoise se trouve du côté de la Gaillette. Selon les informations de Foot Mercato, l'OGC Nice vise le recrutement du défenseur central Jonathan Gradit. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 31 ans était l'un des hommes de confiance de Franck Haise à Lens.

Son arrivée serait bénéfique pour les Azuréens. En effet, Jean-Clair Todibo risque de partir tandis que Dante se fait vieux à 40 ans passés. A voir désormais comment le RC Lens et l'OGC Nice vont s'entendre sur le plan financier. La facture pourrait vite grimper pour Nice car Lens n'est pas décidé à laisser filer l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 depuis trois saisons.