Nice ‍: Le successeur de Todibo déniché en Egypte ‍?

Même s’il tarde à se finaliser, le départ de Jean-Clair Todibo cet été fait peu de doutes à Nice, qui explore le marché des transferts pour trouver un successeur à l’international français.

Le mercato estival est relativement calme à l’OGC Nice pour le moment, avec uniquement les signatures de Tanguy Ndombele et de Jonathan Clauss en plus de celle du nouvel entraîneur Franck Haise. Le Gym ne souhaite pas se précipiter et malgré la vente de Khephren Thuram à la Juventus Turin pour 20 millions d’euros, le calme est de mise. Il faut dire que l’état-major niçois attend avec impatience que le dossier Jean-Clair Todibo soit réglé, afin de savoir définitivement quelle sera l’enveloppe pour le mercato et les manques à combler. Le défenseur tricolore est ciblé par West Ham, qui a trouvé un accord avec Nice depuis plusieurs jours.

Mais de son côté, Jean-Clair Todibo ne veut pas entendre parler des Hammers et ne jure que par la Juventus Turin, qui s’intéresse à lui sans avoir trouvé de terrain d’entente avec le Gym. Dans les rangs niçois, l’idée est tout de même d’anticiper le probable départ de Jean-Clair Todibo, raison pour laquelle une piste inattendue a été creusée en Egypte. Selon les informations de L’Equipe, Franck Haise s’intéresse de près à Mohamed Abdelmonem, sous contrat avec le club égyptien d’Al-Ahly jusqu’en 2025. Aucune proposition ferme n’a encore été envoyée, mais cela ne serait tarder car Abdelmonem est « en haut de la liste des souhaits niçois ». Cependant dans ce dossier, une sacrée concurrence attend le club de Ligue 1 puisque Bologne est également sur les rangs, après avoir vendu Riccardo Calafiori à Arsenal pour plus de 50 millions d’euros, bonus compris.