Haise plutôt que Genesio, Nice crée la sensation

Par Corentin Facy

Tandis que Bruno Genesio semblait être le favori pour succéder à Francesco Farioli, Nice est en passe de surprendre tout le monde. La piste la plus chaude mène désormais à Franck Haise.

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2027, Franck Haise a beaucoup été annoncé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Le club phocéen ne semble toutefois pas en faire sa piste principale puisque Pablo Longoria est actuellement en discussions avec Sergio Conceiçao. Cela ne change rien au fait que Franck Haise souhaite quitter Lens et dans tout cela, c’est Nice qui pourrait en tirer profit. Alors que sur la Côte d’Azur, la piste la plus chaude menait à Bruno Genesio, voilà que tout est en train de basculer. A en croire les informations de L’Equipe, les dirigeants niçois ont accéléré ces dernières jours sur la piste de Franck Haise afin de s’attirer les services du technicien nordiste.

Ils ont bien raison de passer la seconde puisque Foot Mercato croit savoir de son côté que Franck Haise a exprimé son désir de rejoindre Nice lors de cette intersaison. Le coach de 53 ans souhaite bel et bien partir de Lens et l’intérêt niçois ne le laisse pas insensible. Il y voit une formidable opportunité « d’insuffler un nouvel élan à sa carrière » dans un contexte où les dirigeants lui laisseront du temps et de la stabilité pour monter son projet année après année. Reste maintenant à voir si l’OM laissera définitivement de côté la piste Franck Haise, ou si le club phocéen fera son retour en force dans ce dossier, ce qui pourrait tout faire basculer. Il sera par ailleurs très intéressant de voir l’impact que cela aura sur la suite de la carrière de Bruno Genesio, qui était lui aussi convoité par Nice. L’ancien coach de Rennes avait également des touches à Lille dans l’objectif de compenser le départ de Paulo Fonseca à l’AC Milan.