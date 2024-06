Officiel ‍: Florian Maurice et Franck Haise à Nice ‍!

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Dans un long communiqué publié ce jeudi matin, l’OGC Nice a dévoilé les signatures de Florian Maurice au poste de directeur sportif et de Franck Haise en tant que nouvel entraîneur.

Le visage de l’OGC Nice version 2024-2025 se dessine. C’est désormais officiel, Florian Maurice (directeur sportif) et Franck Haise (entraîneur) sont les deux nouveaux hommes fort du Gym. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club azuréen a confirmé ces deux arrivées.

« C’est une satisfaction d’avoir pu, en très peu de temps, poser les fondations de l’avenir. La rencontre avec Franck Haise et son épouse nous a séduits, la détermination et la volonté de s’inscrire dans la durée au sein de notre club également. Franck était notre choix numéro un, et nous sommes très heureux de sa venue » a fait savoir Jean-Pierre Rivère, qui a également salué la venue de Florian Maurice « avec qui les échanges ont tout de suite été positifs. Il possède une solide expérience du football français et européen. Avec sa venue, nous faisons le choix de la fiabilité, de la compétence et du long terme » a savouré le président niçois. C’est un joli double coup que l’OGC Nice vient de réaliser sur les marchés des coachs et des directeurs sportifs. De quoi aborder le mercato à venir avec ambition et sérénité.