Nice ‍: Dante repousse encore sa retraite

Dans : OGC Nice.

Par Antonin Courchay

Arrivé en 2016 à Nice, Dante a pris sa décision concernant son avenir, lui qui arrive en fin de contrat cet été.

À 41 ans, Dante défie les lois de la physique et continue de fouler les pelouses de Ligue 1. Défenseur central et capitaine de l'OGC Nice, le Brésilien était une nouvelle fois titulaire samedi soir pour affronter Lens, son 300e match avec les Aiglons. Après la rencontre, remportée par les Niçois (2-0), Dante a annoncé qu'il voulait prolonger une saison supplémentaire avec l'OGC Nice, au micro de beIN Sports.

Dante prendra sa retraite ensuite

« Il faut que je me positionne, pour que le club prépare l'après. Je pense que vu la saison, vu comment je me sens physiquement, je me sens capable de jouer encore une saison. Ça sera la dernière. Faire dix ans dans un club, une décennie, c'est un beau chiffre. Le plus important est que je me sens encore capable d'aider, et motivé pour faire encore un an » a assuré l'ancien joueur du Bayern Munich. Il terminera donc sa carrière en 2026, dix ans après son arrivée à Nice.