Nice s’offre un joker de luxe pour le sprint final

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés au mois de juillet, Terem Moffi est de nouveau disponible. Un renfort de poids pour l’OGC Nice alors que va démarrer le sprint final en Ligue 1.

La saison avait démarré par un immense coup dur à l’OGC Nice avec la blessure de Terem Moffi, victime d’une rupture des ligaments croisés avant même la première journée de Ligue 1. Le Gym a appris à faire sans son buteur nigérian, et s’est même très bien débrouillé en son absence avec une excellente troisième place à l’issue de la 26e journée. Franck Haise a trouvé un équilibre avec Guessand, Laborde et Cho dans le secteur offensif. Mais l’ex-entraîneur du RC Lens appréciera tout de même de voir revenir de blessure l’ancienne gâchette du FC Lorient. Dans son édition du jour, L’Equipe l’affirme, Terem Moffi est à présent opérationnel et va faire son grand retour dans le groupe niçois pour le déplacement à Monaco ce samedi à 21h05.

Directeur de la performance du club azuréen, Laurent Bessière refuse toutefois de s’enflammer et estime qu’il va falloir du temps à l’attaquant nigérian pour retrouver son meilleur niveau. « Tant qu'il ne sera pas à un pourcentage élevé de ses moyens, on se donne le temps. Si on avait encore des blessés, peut-être qu'on aurait plus tendance à anticiper et à le mettre déjà sur les feuilles de match mais depuis janvier, ce n'est plus le cas. Ça nous permet d'y aller progressivement et de ne pas être pressés. Ce sont des gros moteurs, des joueurs ultra puissants. Il leur faut du temps pour regagner du dynamisme et de l'agilité. Concernant Terem, les signaux sont bons » a analysé le directeur de la performance de l’OGC Nice dans les colonnes du quotidien national. S’il ne devrait pas retrouver une place de titulaire avant un moment, Terem Moffi va au moins apporter une solution offensive supplémentaire à Franck Haise en cours de match. Un renfort bienvenu pour le coach niçois, qui pourrait bien profiter de la puissance de son buteur nigérian d’ici la fin de la saison.