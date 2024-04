Eriksen, Martial et Van de Beek annoncés à Nice ‍!

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

Un mercato de folie à l'OGC Nice cet été ? Les connexions avec Manchester United via son propriétaire Jim Ratcliffe pourraient déboucher sur des recrues de gala au Gym.

Propriétaire de l’OGC Nice et désormais actionnaire minoritaire mais décisionnaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe est bien parti pour révolutionner la façon de faire chez les Red Devils. Cela pourrait avoir d’étonnantes conséquentes, et le club azuréen n’aurait pas à s’en plaindre selon les informations dévoilées par le média anglais HITC. En effet, une passerelle entre les deux clubs se mettra en place cet été, et devrait déboucher sur des arrivées de prestige au sein du Gym. Des discussions ont déjà eu lieu entre les dirigeants des deux formations, et trois recrues de gala sont annoncées à Nice. Il s’agit dans un premier de Christian Eriksen, qui ne joue quasiment plus avec les Red Devils, et cherche à rebondir dans un endroit où il pourra terminer sa carrière avec du temps de jeu plus conséquent. L’ancien métronome de Tottenham n’a que 32 ans, et il a encore quelques années de football à offrir.

Autre joueur annoncé à Nice, Donny van de Beek. L’ancienne pépite de l’Ajax Amsterdam n’a jamais réussi à s’imposer à Manchester United, mais ses qualités techniques n’ont pas pu totalement disparaitre. Son prêt cette saison à Francfort n’est pas couronné de succès et le club allemand ne devrait pas lever son option d’achat de 14 ME en fin de saison. Le Néerlandais va donc être de nouveau prêté ou vendu, et l’OGC Nice est au coeur des discussions. Enfin, la dernière venue pourrait se nommer Anthony Martial, qui a explosé non loin de là à Monaco après avoir été formé à l’OL, et arrive en fin de contrat à Manchester United. Sur ce cas précis, Manchester United n’aurait pas de pouvoir mais l’idée de se relancer en Ligue 1 après des dernières saisons compliquées à Old Trafford plairait à l’international français. Surtout si Nice poursuit dans cette lignée d’un mercato très ambitieux, aidé en cela par les connexions de son propriétaire Jim Ratcliffe.