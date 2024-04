Vente Nice ‍: Les rumeurs enflent sur la Côte d'Azur

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Après le rachat d'une grande partie de Manchester United par Jim Ratcliffe, les rumeurs d'une vente de l'OGC Nice augmentent. Les dirigeants actuels démentent une cession par le milliardaire anglais.

Sportivement, le week-end a été mitigé pour Nice, qui après son nul à Reims voit filer les quatre premières places du classement de Ligue 1, mais dans les coulisses cela s'agite encore beaucoup. A en croire Nice-Matin, un sujet agite de plus en plus la Baie des Anges. Tandis que l’OM et l’AS Monaco font l’objet de nombreuses rumeurs sur l’intérêt d’investisseurs saoudiens, c’est au tour de l’OGC Nice d’entrer dans la danse. Il est vrai que Sir Jim Ratcliffe est désormais aux commandes de Manchester United et qu’Ineos pourrait être tenté de céder le club de Ligue 1 sans trop attendre longtemps. Tout cela ne s'est pas encore concrétisé, mais le quotidien niçois affirme que tout cela peut évidemment peser dans l'ambiance du club au quotidien.

Nice à vendre, les dirigeants disent non

Journaliste pour Nice-Matin, William Humberset évoque clairement ce possible départ d'Ineso de l'OGC Nice, même si du côté des dirigeants niçois, on dément de telles intentions de la part du milliardaire anglais. « Les rumeurs d’une vente du club gonflent depuis quelques semaines. Vent de face, le DS Florent Ghisolfi et le DG Fa­brice Bocquet rament, le président Jean-Pierre Rivère veille sur la situa­tion de plus loin et Jean-Claude Blanc fuit les projecteurs. L'équipage dé­ment un abandon britannique sous prétexte de la santé financière du club. D'accord, mais jusqu’à quand ? Pour aller où ? », écrit notre confrère, qui a visiblement de gros doutes sur les dénégations des responsables de l'OGC Nice. Car même si Jim Ratcliffe apprécie énormément la vie sur la Côte d'Azur, au point même d'y passer plus de temps qu'à Manchester à en croire le quotidien local, son intérêt pour le Gym est de moins en moins évident. Francesco Farioli et ses joueurs pourraient donc avoir un nouveau patron dans les mois qui viennent, ou pas.