Nice ‍: Jim Ratcliffe coupe le robinet à cash

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Catastrophique en Europa League, l’OGC Nice parvient néanmoins à obtenir des résultats honorables en Ligue 1. Sixièmes du championnat, les Aiglons ne sont toutefois plus la priorité de leur patron Jim Ratcliffe.

Sixième de Ligue 1 avec seulement un point de retard sur l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice réalise un début de saison plus que correct pour la première année de Franck Haise sur le banc des Aiglons. Une vraie performance de la part de l’ex-entraîneur du RC Lens quand on sait à quel point l’effectif niçois a été décimé par les blessures depuis le début de la saison. De plus, les renforts n’ont pas été nombreux au dernier mercato avec seulement 20 millions d’euros investis pour faire venir Bombito, Clauss, Abdelmonem, Abdi, Ndombele et Moukoko. Jim Ratcliffe, patron d’Ineos qui détient l’OGC Nice, ne semble plus vraiment faire du club azuréen sa priorité maintenant qu’il est également très impliqué à Manchester United.

Ratcliffe s'implique à Manchester United et délaisse Nice

Une tendance inquiétante confirmée par Romain Molina sur son compte X. « L'OGC Nice va continuer à baisser ses coûts de fonctionnement. Le propriétaire, Ratcliffe, ne fera pas de rallonge comme le directeur sportif (Maurice) et le coach (Haise) avaient espéré (naïvement) cet été » a publié le journaliste sur les réseaux sociaux. Une information de nature à inquiéter les supporters, lesquels sont de plus en plus nombreux à penser que Jim Ratcliffe pense secrètement à une vente d’un club qui ne lui est désormais plus vraiment utile puisque le groupe Ineos est bien plus impliqué à Manchester United. Il sera intéressant de voir comment la situation va évoluer dans les semaines à venir mais à Nice, il y a de quoi être inquiet pour l’ambition sportive d’un club dont le patron n’a plus envie de mettre au mot.