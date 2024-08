Officiel ‍: Evann Guessand prolonge à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

L’OGC Nice a officialisé la prolongation du contrat d’Evann Guessand. L’attaquant de 23 ans est désormais lié au Gym jusqu’en 2028, une excellente nouvelle pour Franck Haise, qui sera privé de Terem Moffi cette saison.

Une prolongation de contrat à laquelle le joueur a réagi sur le site officiel de l’OGC Nice. « Ce dont je suis fier et honoré, confie l’intéressé. Je sais que les attentes sont de plus en plus importantes, tant autour de l’équipe qu’autour de moi. Je vais continuer à travailler comme un fou pour être encore plus décisif et aider le Club à être performant. J’aime profondément l’OGC Nice, où je suis arrivé quand j’avais 12 ans. Mon ambition et mon souhait, c’est qu’on aille le plus haut possible ensemble » a lancé Evann Guessand, ravi de prolonger son contrat avec l’OGC Nice et qui espère s’imposer comme un titulaire aux yeux de Franck Haise cette saison.