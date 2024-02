Liverpool a un gros problème, un Français appelé pour le régler

Après Florian Maurice, c'est au tour de Florent Ghisolfi d'être suivi par un cador européen et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Liverpool. Le directeur sportif de l'OGC Nice est une piste sérieuse de Fenway Sports Group (FSG), propriétaire des Reds.

S'il a essayé plusieurs expériences comme entraîneur adjoint, c'est bien en tant que directeur sportif que Florent Ghisolfi excelle. D'abord au RC Lens pendant trois saisons, puis désormais à l'OGC Nice. Actuellement, le Gym est troisième de la Ligue 1 et postule très clairement à une place en Coupe d'Europe. Les résultats des Aiglons ne sont pas passés inaperçus puisque d'après les renseignements de The Athletic, Liverpool s'intéresse à l'ancien milieu de terrain de Bastia. Liverpool est à l'aube d'un changement majeur, après le départ de Jürgen Klopp dans quelques mois. Auparavant, c'est Michael Edwards qui avait fait ses bagages d'Anfield. Directeur sportif du club anglais entre 2016 et 2022, il a été prépondérant dans le retour au top des Reds, grâce à des coups géniaux sur le mercato. Florent Ghisolfi pourrait être son successeur.

What we're hearing about Liverpool's hunt for a new sporting director:



🔴 Mike Gordon leading search

🔴 FSG want Michael Edwards but he's unlikely to return

🔴 Frederic Massara & Florent Ghisolfi admired

🔴 Jurgen Klopp exit complicates search



⬇️ @Simon_Hughes__