Un bus niçois attaqué à Lyon, la ministre va frapper

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Deux bus de supporters niçois ont été attaqués en repartant vendredi soir du Groupama Stadium. La ministre des Sports annonce des sanctions.

Alors que l’on attendait mieux de la part de pseudo-supporters lyonnais, dont certains avaient été victimes d’un caillassage en règle du côté de Marseille, c’est cette fois le bus du Club des Supporters de Nice, ainsi que celui de la Populaire, qui ont été la cible d’individus déterminés à faire des dégâts. Un incident intervenu en marge du match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice à Lyon, qui a fait un blessé. « L’OGCNice apporte tout son soutien au Club des Supporters dont le bus a été pris pour cible sur la route du retour vers Nice, et tout particulièrement à l’un de ses membres blessé lors du caillassage. Le club appelle les autorités à faire toute la lumière sur cet incident dont les conséquences auraient pu être dramatiques », a d'abord déclaré le club azuréen. A priori, c'est en quittant Lyon que sur l'autoroute des individus ont lancé des projectiles sur les bus qui repartaient vers Nice.

Et ce samedi, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a promis des mesures de plus en plus fortes pour éviter ces incidents récurrents : « Une nouvelle fois, la violence de quelques-uns vient marquer un après-match et abîmer la compétition sportive que nous apprécions tous. Forts du travail engagé depuis plusieurs mois sur ce sujet avec tous les acteurs, nous prendrons les mesures qui s’imposent pour renforcer encore la lutte contre ce que la bêtise ou l’inconscience coûtent au football. Soutien au supporter niçois blessé et à tous ceux qui ont subi cette attaque. Pensées pour l’OGC Nice »