Nice fonce sur Aouar, il est prêt à dire oui

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

Parmi les clubs de Ligue 1 qui seront ambitieux cet été au mercato : l'OGC Nice. Les Aiglons disputeront la Ligue Europa et devront pouvoir jouer sur tous les tableaux.

L'OGC Nice a longtemps cru tenir une qualification en Ligue des champions la saison passée en Ligue 1. Les Aiglons ont finalement dû se contenter d'une place en Ligue Europa. De quoi tout de même faire le bonheur des fans et observateurs du club azuréen, qui espèrent voir un Nice ambitieux lors du prochain exercice. Cela passera par un bon mercato réalisé cet été. L'OGCN pourrait d'ailleurs faire quelques coups et a déjà placé ses pions dans certains dossiers séduisants. L'un d'eux mène en Italie et devrait rappeler quelques souvenirs aux amoureux de... l'Olympique Lyonnais !

Aouar de retour en Ligue 1, ça se précise ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Selon les informations de Calcio Mercato, Nice souhaite en effet s'attacher les services d'Houssem Aouar. Le milieu de terrain franco-algérien ne vit pas l'expérience souhaitée à l'AS Roma, qui ne serait pas contre la possibilité de s'en séparer. Encore sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le club de la capitale italienne, Aouar est estimé à quelque 10 millions d'euros. Une bonne affaire donc pour les Aiglons, qui récupèreraient un joueur de talent et qui connaît bien la Ligue 1. Reste à savoir si l'ancien de l'OL daignera s'engager avec un autre club français, sous peine de se mettre à dos les fans rhodaniens, qui avaient placé beaucoup d'espoirs en lui. Pour rappel, Aouar était parti libre de tout contrat de l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Avec la Roma la saison passée, l'international algérien avait disputé 25 matchs toutes compétitions confondues pour 4 buts marqués. Un bilan loin d'être satisfaisant, surtout depuis l'arrivée de Daniele De Rossi. Toujours d'après Calcio Mercato, Aouar serait pour le moment favorable à la perspective de revenir en Ligue 1 et dire oui au projet niçois.