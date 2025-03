Nice ‍: Franck Haise défend Ratcliffe après la polémique

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Interrogé par la presse anglaise, le propriétaire de l’OGC Nice Jim Ratcliffe n’avait pas été tendre avec le Gym. Le Britannique avait confié qu’il s’ennuyait devant les matchs des Aiglons. Ses critiques ont suscité une polémique mais n’ont pas vexé l’entraîneur niçois Franck Haise.

Les propos de Jim Ratcliffe résonnent encore à Nice. Dans les colonnes du Guardian, le propriétaire de l'OGCN avait ouvertement critiqué le club azuréen. « Je n'aime pas particulièrement aller voir Nice parce qu'il y a de bons joueurs mais le niveau de football n'est pas assez élevé pour que je m'enthousiasme », avait lâché le patron d’Ineos. De quoi susciter une grosse polémique chez les Aiglons.

Nice ne vaut rien, Ratcliffe part en roue libre https://t.co/msPHqSwvTO — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2025

Après de telles critiques, beaucoup se demandent si le Britannique, également actionnaire de Manchester United, veut rester aux commandes du Gym. Le sujet n’inquiète pourtant pas Franck Haise, prêt à défendre son supérieur. « Je crois déjà que l'article est un peu plus complet que ça, pour ceux qui ont lu l'article au complet, a tempéré l’entraîneur niçois en conférence de presse. Voilà. Parce que souvent on sort des petites choses, c'est un petit peu plus facile, on interprète, mais bon… »

Franck Haise calme le jeu

« Après, il n'a pas vu de match de Nice cette année donc je pense qu'il parle de ce qu'il a pu voir à d'autres moments. Nous, les gens du club, on est là pour travailler, pour aller chercher des résultats, pour faire progresser le club, pour qu'à l'avenir on soit encore meilleurs. C'est comme ça, ce n'est pas très grave. (...) On peut être vexé, ça s’entend. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester vexé longtemps ? Je crois qu’il faut continuer à travailler, prendre du plaisir et faire du mieux possible. Des fois on y arrive, des fois non. Je pense qu’il faut passer à autre chose et continuer notre chemin », a encouragé Franck Haise comme s'il ne se sentait pas concerné.