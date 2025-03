Les Niçois se réconcilient pour taper l’OL

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Avant d’affronter l’Olympique Lyonnais dimanche soir à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice pourra compter sur un atout supplémentaire. Le Gym sera soutenu par ses ultras qui avaient interrompu leurs encouragements à cause d’un conflit avec la direction.

Pour l’Olympique Lyonnais, ce n’est peut-être pas le bon moment pour aller défier l’OGC Nice. Sans parler de la suspension de leur entraîneur Paulo Fonseca, les Gones seront opposés à un concurrent en grande forme. Les Aiglons viennent de remporter leur quatre derniers matchs et occupent la troisième place de Ligue 1. Voilà qui annonce un déplacement périlleux pour le club rhodanien, d’autant que le Gym récupère un atout important pour la suite de la saison.

Depuis la polémique de la banderole raciste contre l’Olympique de Marseille en janvier dernier, les ultras niçois, qui dénonçaient un manque de soutien de la part de la direction, avaient cessé d’encourager leur équipe. Leur grève a duré jusqu’à cette semaine et la réconciliation annoncée dans un communiqué. « Après s'être entretenus de façon franche et honnête avec le club, maintenant que les deux parties ont fait part de leurs attentes, que chacun s'est remis en question, il est maintenant l'heure d'avancer ensemble, main dans la main », ont écrit les Ultras Populaire Sud.

L'OL perçu comme un rival

« Des erreurs ont certes été commises mais le but final reste le même pour tout le monde : aller chercher une qualification européenne et continuer de rêver du podium, synonyme de Ligue des Champions, a annoncé le groupe de supporters. Pour cela on le sait, le club tout entier a besoin de nous. Nous devons nous revoir mais en attendant, ne perdons pas plus de temps. Nous reprenons donc du service et serons présents face à l'Olympique Lyonnais, club rival sur le terrain mais aussi en tribune. (...) Allons ensemble chercher l'Europe pour nos 40 ans ! » A noter que leur tribune sera toujours suspendue dimanche soir.