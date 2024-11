EL ‍: Nice a eu très Cho contre Twente

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

4e journée de l'Europa League :

Allianz Riviera.

OGC Nice - FC Twente : 2-2.

Buts : Boga (66e) et Cho (88e) pour Nice ; Rots (8e) et Lammers (60e) pour Twente.

Expulsions : Diop (70e) pour Nice ; Van Rooij (90e) pour Twente.

Dans une mauvaise posture en Europa League après un départ raté, avec un nul et deux défaites, le Gym pensait encore plus s'enfoncer avec une nouvelle défaite qui se profilait face à Twente. Mais malgré un score de 0-2 à l’heure de jeu et l’expulsion de Diop (70e), les Aiglons ont montré du caractère pour revenir à 2-2 en toute fin de match, avec de jolis buts de Boga (66e) et Cho (88e).

MOHAMED-ALI CHO PERMET À NICE D'ÉGALISER 🤩



Réduits à 10, les Aiglons poussent en cette fin de match pour arracher la victoire 🔥#OGCNTWE | #UEL pic.twitter.com/oy9fM9wYlR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2024

⏱ C'est terminé à l'@AllianzRiviera. Menés de deux buts et en infériorité numérique pendant plus de vingt minutes, nos Aiglons ont fait preuve de caractère pour revenir et arracher ce point du match nul 👊#OGCNTWE | #UEL pic.twitter.com/yzgb7jIYry — OGC Nice (@ogcnice) November 7, 2024

Un nul (2-2) synonyme d’espoir pour le club de Franck Haise, qui remonte à la 31e place (sur 36) de cette phase de ligue de la C3. Si l'OGCN est encore dans la zone des non-qualifiés, la quête des barrages est encore possible, à condition de faire un bon résultat contre les Rangers à domicile fin novembre.