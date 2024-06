Officiel ‍: Thierry Henry appelle Badé pour les JO

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Confronté à un énième refus, celui de Burnley concernant Maxime Estève, Thierry Henry a vite réagi. Pour compenser la perte de l’ancien Montpelliérain, le sélectionneur des U23 français a convoqué Loïc Badé (24 ans) en renfort avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le défenseur central du FC Séville rejoindra le groupe à Clairefontaine ce mercredi. A noter que le joueur notamment passé par Lens et Rennes sera le troisième et dernier élément âgé de plus de 23 ans après Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta.