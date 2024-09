France-Italie ‍: La disparition de Mbappé signalée ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France a été logiquement battue par l'Italie malgré une entame de match convaincante. La suite fut très compliquée, notamment pour un Kylian Mbappé transparent et maladroit.

Titulaire en pointe contre l’équipe d’Italie, Kylian Mbappé a fait illusion pendant un quart d’heure. Le temps de combiner quelques fois avec un Bradley Barcola très entreprenant, de se créer quelques situations dangereuses et de lancer ses coéquipiers par quelques remises. Mais pendant la suite du match, quand les Bleus ont progressivement perdu le fil, les supporters des Bleus ont revu le Mbappé de l’Euro, maladroit, imprécis et balbutiant avec le ballon dans les pieds. Quasiment aucune situation dangereuse de bien négociée, et une deuxième période transparente. Le capitaine des Bleus a été maintenu sur le terrain pendant toute la rencontre par Didier Deschamps, ce qui lui a évité une sortie certainement sous les sifflets du Parc des Princes, que ce soit autant pour son aventure au PSG mal terminée, ou sa prestation du soir.

L'Espagne s'inquiète pour Mbappé

Le niveau actuel de Kylian Mbappé est quand même très inquiétant. pic.twitter.com/6n40KhYknJ — Vibes Foot (@VibesFoot) September 6, 2024

En dehors des pénaltys, cela fait donc sept matchs que Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets avec les Bleus. Il n’est bien sûr pas le seul coupable, car le milieu de terrain a totalement plongé face à des Italiens qui n’en demandaient pas tant, eux qui avaient été balayés par la Suisse à l’Euro deux mois plus tôt, et Griezmann a aussi été trop peu présent. Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé ne réalise pas un début de saison tonitruant non plus, et en Espagne on attendait de voir son niveau de jeu avec l’équipe de France. La réponse est tombé et le quotidien AS s’est inquiété dans son article sur le match avec ce titre : « Mbappé a disparu ». Signe que le joueur tricolore n’a clairement pas pesé sur une rencontre face à une équipe italienne loin d’être impériale défensivement sur ses derniers matchs.