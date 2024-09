EdF ‍: Olise sélectionné, Deschamps salement accusé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours, Michael Olise découvrira Clairefontaine avec les Bleus de Didier Deschamps. Le nouveau joueur du Bayern Munich est dans une forme étincelante et profite de son transfert au Bayern Munich.

Michael Olise fait partie des joueurs français les plus en forme du moment. En feu avec Crystal Palace la saison passée, il a logiquement suscité la convoitise des plus grands clubs européens. Le Bayern Munich a raflé la mise et compte beaucoup sur lui pour retrouver les sommets en Europe et en Bundesliga. Egalement, l'ailier droit aura prouvé sa valeur lors des derniers Jeux Olympiques sous les ordres de Thierry Henry. De quoi finir de convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Une sélection saluée même si la justification du sélectionneur tricolore ne passe pas du tout après du public français.

Deschamps sélectionne Olise, sa justification ne passe pas du tout

"Olise aurait pu être avec nous déjà à l’Euro, mais là il a passé une étape supplémentaire au Bayern"



Didier Deschamps revient sur son choix de sélectionner Michael Olise dans sa dernière liste, au micro de @SaberDesfa pic.twitter.com/bIbQr9vrkT — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 1, 2024

En effet, DD a notamment indiqué que la sélection d'Olise était dû au fait qu'il avait passé « une étape supplémentaire au Bayern ». De quoi rendre fou le compte Serious Charly via X, qui a indiqué : « La seule étape supplémentaire pour l'instant c'est un coup de stylo sur une feuille. Comme d'hab, la valeur d'un joueur pour Deschamps se mesure à la taille du club où il joue. Et vaut mieux que ce soit un club apprécié par le sélectionneur ». Depuis de longues semaines, les fans de l'OL se plaignent notamment du fait que Didier Deschamps snobe allègrement Alexandre Lacazette, lui qui avait pourtant réalisé une saison dernière de haute volée. Aussi, les amoureux rhodaniens sont persuadés que l'ancien de l'OM a une dent contre les joueurs qui évoluent à l'Olympique Lyonnais. Toujours est-il que Michael Olise a une chance à saisir et va devoir faire ses preuves, surtout au vu de la concurrence à son poste en équipe de France.