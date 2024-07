France ‍: Il reçoit une note terrible, ce n'est pas Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Théo Hernandez a vécu un calvaire long de 90 minutes face à l’Espagne, mardi soir en demi-finale de l’Euro. Sa performance lui a valu la plus mauvaise note parmi les joueurs de la France dans L’Equipe.

Plutôt bon depuis le début de l’Euro, Théo Hernandez avait fort à faire mardi soir contre l’Espagne. Pour une fois, ce n’était pas Jules Koundé qui avait le plus gros client mais bien le latéral gauche de l’AC Milan. Opposé à Lamine Yamal, le défenseur de l’Equipe de France a explosé en vol. Incapable de tenir l’ailier supersonique de 16 ans durant toute la rencontre, il a vécu un véritable calvaire. Défensivement, le crack du FC Barcelone lui a fait la totale et offensivement, l’une de ses forces, il a cruellement manqué de précision. Un match catastrophique au pire des moments pour le natif de Marseille, qui a hérité de la note la plus castrophique du match parmi les joueurs de la France dans L’Equipe avec un terrible 2/10.

« Soirée très compliquée : il n'a su gérer ni les situations d'infériorité numérique liées aux appels de Yamal, ni les un-contre-un face au même Yamal. Il a fini par venir secouer le jeune attaquant (35e), sans effet. Son inertie ensuite était désarmante, tout comme sa frappe, du droit, seul face au but mais largement au-dessus (76e) » a publié le quotidien national dans son édition du jour. Notons que si Théo Hernandez a écopé de la pire note, de nombreux joueurs de l’Equipe de France ont eux aussi été très mal notés.

Théo Hernandez a vécu un calvaire

C’est par exemple le cas de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Ngolo Kanté, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, qui ont tous hérité d’un mauvais 3/10. Finalement, seuls quelques joueurs sortent à peine du lot, à savoir Randal Kolo Muani, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Mike Maignan. La demi-finale aura finalement été assez révélatrice de l’Euro global de la France, avec une équipe au sein de laquelle seuls les joueurs à vocation défensive auront réussi à se mettre en valeur. Didier Deschamps, qui a été conforté ce mercredi jusqu’en juin 2026 par son président Philippe Diallo, a du boulot pour réussir à relancer ce groupe tricolore dans l’optique de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.